Un icono total: 60 años y 60 looks De Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona, el ícono más grande en la historia del fútbol argentino y para muchos el máximo estrella en la historia de este deporte ha trascendido mucho más allá de las canchas; sus problemas fuera de ella y su zurda mágica lo han convertido en una de las figuras más adoradas alrededor del mundo.

Pero Maradona no solo ha sido un símbolo de la argentinidad en cuanto a fútbol se refiere, el “10” incluso ha establecido modas debido a los múltiples looks que ha tenido desde que debutó como profesional en el ya lejano año de 1976.

Diego cumple 60 años de edad y se ha visto de todas las formas posibles: gordo, flaco, rubio platinado, con barba, sin barca, pelo largo, corto, con una franja amarilla pintada en la cabeza, con tremendo afro…¡con pupilentes de color! Un personaje camaleónico.

Es por ello que el igual de argentino Diario Olé hizo una recopilación con todos los estilos que ha usado Diego en su carrera, un documento curioso e imperdible para todos los fanáticos del “Pelusa” que son miles de millones alrededor del mundo.

I’m too young to remember Maradona if I’m honest but everytime I seen photos/videos of this era it puts a smile on my face. Everything about him looks mental and it’s magic! Anyways hope he has a lovely day for his 60th birthday x pic.twitter.com/RrbwpcR2Rb

