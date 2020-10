VIDEO: Así se ve el auto de NASCAR de Michael Jordan

Hace algunas semanas, Michael Jordan dio a conocer que entraría al mundo del automovilismo con su propio equipo de un auto en NASCAR y reveló que el afroamericano Bubba Wallace sería el piloto que estaría a cargo.

La mañana de este viernes, Bubba Wallace presentó en CBS el Toyota de 23XI Racing, el nuevo equipo de NASCAR fundado por la leyenda del automovilismo Denny Hamlin y Michael Jordan, y el auto está lleno de referencias a los Toros de Chicago.

JUST REVEALED: Here's the new race car for the Michael Jordan-owned @Nascar team @23XIRacing, ahead of its debut on the track next year.

This morning, @ToyotaRacing is unveiling its partnership with the team.@BubbaWallace and @dennyhamlin join us live from @CLTMotorSpdwy. pic.twitter.com/L7iTpXqkLu

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) October 30, 2020