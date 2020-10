Muere el actor Sean Connery, famoso Agente 007, a los 90 años

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El actor escocés Sean Connery perdió la vida a los 90 años, tras enfrentar problemas de salud.

La información de su muerte fue dada a conocer por su hijo, Jason Connery, en entrevista con la BBC.

De acuerdo a su testimonio, su padre murió, mientras dormía en su casa de Nassau, en Bahamas, y lo hizo acompañado de sus seres queridos.

“Tenía a muchos miembros de su familia que podrían estar en las Bahamas a su alrededor. Todos estamos trabajando para comprender este gran suceso, ya que sucedió hace muy poco, a pesar de que mi padre no se ha sentido bien durante algún tiempo. Es un día triste para todos los que conocieron y amaron a mi papá. Es una triste pérdida para todas las personas alrededor del mundo que disfrutaron del maravilloso regalo que tenía como actor”, señaló Jason en entrevista con la BBC.

Su deceso se produjo tres semanas después del de Margaret Nolan, quien fue la ‘chica bond’ en la película ‘Goldfinger’, que protagonizó en el año 1964.

Sean Connery, considerado por la crítica como el mejor James Bond de todos los tiempos, protagonizó al famoso agente a lo largo de seis películas oficiales y una no oficial.

Estuvo en ‘Dr. No’, ‘From Russia With Love’, ‘Goldfinger’, ‘Thunderball’, ‘You Only Live Twice’, ‘Diamonds Are Forever’ y en ‘Never Say Never Again’.

Con ‘Diamonds Are Forever’ impuso un Récord Guinness, al convertirse en el actor mejor pagado por un solo filme, por la que recibió $40 millones de dólares, cifra que donó íntegra a su fundación, Scottish International Educational Trust, que apoya la educación de niños con pocos recursos.

También es recordado por haber personificado a Indiana Jones y por haber ganado un Óscar, en 1987, como Actor de Reparto con la película ‘The Untouchables’, donde dio vida a Jim Malone.

En el año 2000 fue nombrado caballero por la Reina Isabel II ,en el Palacio de Holyrood, en Escocia.

Su último papel en la actuación fue, en 2003, con la película ‘The League of Extraordinary Gentlemen’, desde entonces se mudó a la isla caribeña de Bahamas, donde tenía su casa de descanso.

En 2012 prestó su voz a la película de animación ‘Sir Billi’.

Sigue leyendo

Muere a los 87 años el actor peruano Ricardo Blume

Muere ex Miss Estados Unidos, Leanza Cornett, después de sufrir una herida grave en la cabeza

Muere a los 72 años Alfredo Palacios, estilista de las estrellas