Policía reprime con gas pimienta una manifestación de votantes en Carolina del Norte

Los agentes del orden utilizaron gas pimienta el sábado para interrumpir una marcha que exhortaba a participar en las elecciones y se dirigía hacia un lugar de votación en Graham, Carolina del Norte, reportó News Observer.

La marcha “I Am Change” fue calificada como una “marcha a las urnas” en la que se alentó a los participantes a marchar en honor a los afroamericanos cuyas muertes han alimentado protestas por la injusticia racial, incluidos George Floyd, Breonna Taylor y Trayvon Martin, entre otros, según una descripción del evento.

El gobernador de Carolina del Norte Roy Cooper criticó la conducta de la policía de Graham y dijo que es inaceptable, porque los manifestantes pacíficos tienen derecho a ser escuchados y la intimidación de votantes no será tolerada:

This incident is unacceptable. Peaceful demonstrators should be able to have their voices heard and voter intimidation in any form cannot be tolerated. https://t.co/BHThL9SanK — Governor Roy Cooper (@NC_Governor) November 1, 2020

Los agentes del Sheriff del condado de Alamance y la policía de Graham rociaron con gas pimienta, incluso a una niña de 5 años y a otros niños, que participaban en la marcha “I Am Change” hacia las urnas, el sábado por la tarde.

Un grupo racialmente diverso de unas 200 personas caminó con una escolta policial desde la iglesia Wayman’s Chapel AME hasta Court Square, donde realizaron una manifestación para alentar a la gente a votar. El evento fue organizado por el reverendo Greg Drumwright, un nativo de Burlington que dirige la Iglesia Citadel en Greensboro, según su sitio web.

Según una declaración del Departamento de Policía de Graham, los agentes rociaron el suelo con gas pimienta para dispersar a la multitud cuando la manifestación se consideró “insegura e ilegal” debido a “acciones” no especificadas.

Los manifestantes mantuvieron un momento de silencio en la calle en honor a George Floyd, el hombre negro asesinado mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis, a principios de este verano.

Después de que concluyó el momento de silencio, las fuerzas del orden le dijeron a las personas que despejaran la calle. Estaba previsto que la sobrina de George Floyd hablara en el evento, pero los discursos se interrumpieron antes de que tuviera la oportunidad de usar el micrófono.

Luego, agentes y agentes de policía utilizaron gas pimienta contra la multitud y comenzaron a arrestar a la gente. Varios niños de la multitud se vieron afectados por el gas pimienta.

Melanie Mitchell dijo a News Observer que sus hijos de 5 y 11 años fueron rociados con gas pimienta justo después del momento de silencio. Mitchell dijo que la policía de Graham se acercó a la multitud reunida en la calle y les dijo que salieran a la acera, y pronto comenzaron a rociar gas pimienta hacia el suelo. El hijo de Mitchell de 5 años corrió, dijo ella. Ambos niños vomitaron.

“Mi hija de 11 años estaba aterrorizada”, dijo Mitchell. “Ella ya no quiere venir a Graham”.

Luego, la multitud se trasladó al palacio de justicia donde se estaban dando los discursos. Pero antes de que concluyera el acto, los ayudantes del alguacil del condado de Alamance comenzaron a desmantelar el sistema de sonido y a decirle a la multitud que se dispersara.

Scott Huffman, un candidato demócrata al Congreso de Carolina del Norte que asistió a la marcha, dijo que los manifestantes solo estaban ejerciendo sus derechos de la Primera Enmienda, cuando la policía usó el spray de pimienta en Graham, a unas 30 millas al este de Greensboro.

“Nos estábamos manifestando pacíficamente, estábamos ejerciendo nuestros derechos de la Primera Enmienda con Black Lives Matter”, dijo Huffman en un video que compartió en Twitter, donde dice que los manifestantes habían obtenido los permisos correspondientes. “Las protestas pacíficas por Souls to the Polls & Black Lives Matter se volvieron violentas porque la policía intentó tomar el equipo de sonido”, tuiteó.

Peaceful protests for Souls to the Polls & Black Lives Matter turned violent because law enforcement tried to take the sound equipment. Proper permits were issued #BLM #SoulsToThePolls pic.twitter.com/wJlqH3ZNaN — Scott Huffman For Congress (@HuffmanForNC) October 31, 2020

Otro video publicado en las redes sociales mostró a una mujer en una silla de ruedas motorizada reaccionando al gas pimienta que se soltó a unos pies de ella.

@SheriffAlamance caused this woman in a wheelchair to have a seizure, then sprayed those who tried to help with tear gas pic.twitter.com/bD0MD3A0TS — Nat Frum (@natfrum) October 31, 2020

Al menos 12 personas fueron detenidas.

Unos 20 agentes de policía y ayudantes del alguacil montaron guardia fuera de la cárcel del condado después de los arrestos.

Unos 100 manifestantes se reunieron en una franja de césped afuera, con oficiales apostados a ambos lados de la multitud.

News Observer publicó varios videos sobre el incidente.

Quenclyn Ellison, presidenta de Alamance Alliance 4 Justice, que ayudó a organizar la marcha, cuestionó por qué los manifestantes fueron dispersados con gas pimienta. “¿Por qué nos lanzaron gases lacrimógenos el día que íbamos a las urnas? ¿Intimidación de votantes? dijo Ellison. “Hemos estado aquí haciendo esto durante varias semanas y estábamos en paz. ¿Cómo nos tratan con una amenaza tan grande?”