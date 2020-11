Campaña de Biden cancela evento en Texas después que partidarios de Trump rodearan su bus

Un autobús de la campaña electoral de Joe Biden que viajaba el viernes de San Antonio a Austin, en Texas, fue rodeado por varios vehículos con carteles de Trump que intentaban frenar el autobús y sacarlo de la carretera, le dijo a CNN un funcionario de campaña de Biden.

Según una fuente familiarizada con el incidente, los vehículos eran un “grupo de tren de Trump”. Estos grupos son conocidos en partes del estado y organizan eventos que involucran a sus autos con banderas y parafernalia de Trump y conducen para mostrar su apoyo al presidente. El grupo comenzó a gritar blasfemias y obscenidades y luego bloqueó a todo el séquito de Biden.

En un momento, obligaron a reducir la velocidad del autobús turístico a aproximadamente 20 mph en la Interestatal 35, dijo el funcionario de campaña.

Los vehículos redujeron la velocidad para intentar detener el autobús en medio de la carretera.

La fuente dijo que había cerca de 100 vehículos alrededor del autobús de campaña. El personal de Biden se sorprendió por el evento, dijo la fuente, aunque nadie resultó lesionado.

Ni Biden ni su compañera de fórmula, la senadora de California Kamala Harris, estaban en el autobús.

El presidente Donald Trump comentó en un tuit que muestra a la caravana de sus seguidores rodeando el autobús de la campaña que él ama a Texas:

Los empleados del autobús llamaron al 911, lo que finalmente llevó a la policía local a ayudar al autobús a su destino.

La campaña de Biden, en lo que describió como una gran precaución, terminó cancelando un evento programado para más tarde ese día en Austin, dijo el asistente.

I flew down to Texas to help with the Biden/Harris bus tour, intended to drum up enthusiasm at polling locations. Instead, I ended up spending the afternoon calling 911. 1/ pic.twitter.com/gKAjv7gv85

These Trump supporters, many of whom were armed, surrounded the bus on the interstate and attempted to drive it off the road. They outnumbered police 50-1, and they ended up hitting a staffer’s car. 3/

— Dr. Eric Cervini (@ericcervini) October 31, 2020