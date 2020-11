VIDEO: Leo Santa Cruz es noqueado con brutal uppercut de Gervonta Davis

Leo Santa Cruz, quien en su brillante carrera llena de logros solo había sido enviado a la lona una ocasión, fue noqueado de manera fulminante y escalofriante por Gervonta Davis en el round 6 en su pelea de campeonato mundial el sábado en San Antonio.

Davis, más grande y fuerte, prendió al “Terremoto” con un uppercut de izquierda. El mexicano cayó dramáticamente debajo de las cuerdas y el réferi Rafael Ramos decretó inmediatamente el nocaut restando 20 segundos del sexto asalto.

“Tank” Davis, protegido de Floyd Mayweather Jr., se llevó así los títulos superpluma y ligero de la AMB que estaban en disputa. El primero le pertenecía a Santa Cruz y el segundo fue conservado por el peleador de Maryland.

Fue una pelea llena de acción en la que Santa Cruz, contrario a lo esperado, se plantó para intercambiar demasiado al tú por tú, como en el cuarto asalto.

Pero el michoacano radicado en Los Ángeles pagó el precio por hacerlo. Las tres boletas de los jueces tenían el pleito 48-47 en favor de Davis.

Por cierto, al tener lugar en Texas, la pelea contó con la presencia de hasta 10,000 aficionados, como lo notó con un tuit el famoso anunciador Jimmy Lennon Jr.

We will hit our limit of 10,000 fans in attendance in the 75,000 seat arena! It’s a little odd but wonderful to have fans in attendance!#DavisSantaCruz @ShowtimeBoxing pic.twitter.com/DGreDvc5Nj

— Jimmy Lennon Jr (@TheClassyJr) November 1, 2020