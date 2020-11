Estos fueron los escándalos más polémicos dentro y fuera de cámaras de Magda Rodríguez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Una de las figuras más importantes de la televisión en México, Magda Rodríguez, perdió la vida por un shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo.

Más de 30 años en el medio, la avalaban como una de las mejores productoras no solo de Televisa, sino de la escena en Latinoamérica.

Sin embargo, la llamada “reina del rating”, siempre estuvo rozando con la polémica y conflictos detrás de cámaras que tuvo que resolver.

Detrás de los éxitos en “Con Sello de Mujer”, “La Academia”, “Un Nuevo Día”, “Enamorándonos” y “Hoy”, su primer escándalo vino con este último show de la televisora de San Ángel.

Tras haber salido conflictuada con la producción de “Enamorándonos”, Rodríguez decidió llevarse a Televisa a su hija Andrea Escalona, quien iba a estar en el programa de TV Azteca, “El Club de Eva”.

Y no solo eso, argumentando que el proyecto y el nombre era suyo, este último programa solo estuvo pocas semanas al aire.

Los problemas empezaron a llegar cuando metió las manos en uno de los productos matutinos más importantes de Televisa. Según fuentes, Magda metió “a la fuerza” a Escalona, la cual incluso canta el tema de entrada del show. Asimismo, la audiencia bajó considerablemente por el formato que impuso, situación que provocó roces entre ella y los conductores estelares Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza.

“Constantemente, como yo soy una productora que lo que toco lo hago polémico, lo que toco finamente da de qué hablar, da conversación, hay gente que lo apoya, hay gente que lo critica. Bajo ese sentido yo tengo un contrato, yo estoy muy contenta, estoy sólida, me he ido de muchas empresas, de unas me he ido, de otras me han corrido… algún día puede pasar, en este momento no”, confesó en una entrevista con la periodista Adela Micha.

Pero no solo ella, directamente, tenía situaciones comprometedoras con sus programas. Tanto en “Laura sin Censura” como en el mismo “Hoy”, tuvo que detener en dos ocasiones a Alfredo Adame pues en el primero casi se pelea con Laura Bozzo y en el segundo estuvo a punto de liarse a golpes con Carlos Trejo.

“Acuérdate que lo que te choca te checa. En un momento dado, la gente que me critica mucho son fans frustrados. Quisieran ser mis amigos”, enfatizó la productora, quien, indudablemente conocía de cerca la palabra éxito.