Gobernador de Vermont es el primer republicano de su rango que vota por Biden

El gobernador del estado de Vermont Phil Scott dijo a los periodistas el martes por la tarde que votó por el candidato presidencial demócrata Joe Biden en las elecciones generales.

NBC5 reportó en Twitter las declaraciones del gobernador (en inglés):

Scott has long said he would not be supporting President Trump on Election Day, but his decision to cast a ballot for Biden only came at the end of last week.

Scott says the President "misses the mark" on leadership and unity. #vtpoli #Election2020 pic.twitter.com/LacJxGlm7D

