Fans de Despierta América se unen en oración por la salud de Francisca Lachapel

Francisca Lachapel llora porque ha dado positivo a COVID-19. Por esta razón, tal cual confirmó a través de las cámaras de Despierta América, través de un enlace, la conductora deberá abandonar la competencia de “Tu Cara Me Suena”.

“No se asusten por las lágrimas, físicamente yo no me siento tan mal”, dijo Lachapel. “Sí tengo cositas muy leves”, afirmó la conductora de televisión, quien en sí lamentaba el hecho de tener que renunciar a la competencia de Univision, sin embargo su recuperación no le permite integrarse al programa en el tiempo adecuado.

“Orando por una pronta recuperación”, dice Lourdes Stephen, conductora del programa Sal y Pimienta junto a Jomari Goyso; Luis Sandoval también le desea lo mejor: “Te amamos hermosa, tienes muchísimo talento y vendrán otras oportunidades. Te mando un abrazote y espero que te recuperes pronto”.

La conductora comentó que tiene leves dolores en el cuerpo y sí ha presentado fatiga, pero afirma estar bien. Karla Martínez le ha pedido que no esté triste, que Dios sabe porqué pasan las cosas. Ya que para Francisca Lachapel abandonar el proyecto “Tu Cara Me Suena”, sí la ha llenado de tremenda pena y dolor. Karla le ha recordado que ahora lo más importante es su salud.

“Fuerza mi Fran de esta saldrás victoriosa”, le ha expresado Juanpi Dolande a través del Instagram de Despierta América. Como estos famosos muchos fans se han unido ya en oración por la pronto recuperación de la joven estrella de Univision.

Lamentablemente también hay parte del público que ha expuesto palabras y mensajes hirientes en contra de la conductora y la acusan de mentir y llorar como si fuese actriz de una telenovela mexicana. Parece que algunos simplemente no le quieren creer.

A otros les molesta que esté más triste por salir de la competencia que por su propia salud: “Lo que le preocupa a esta tipa es el trabajo, por Dios!!!! La gente no entiende q si no hay salud, no hay trabajo!”, expresó un seguidor.