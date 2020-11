‘Chicharito’ responde a trolls que dicen que su hijo no es de él y defiende a Diego Dreyfus

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Javier Hernández se reencontró con el gol la noche del miércoles en el empate 1-1 del Galaxy y el Seattle. El gol del ‘Chicharito’ es su primero de la temporada, misma en la que ha sido víctima de duras críticas.

Tanto así que los usuarios de Twitter no se han tentado el corazón para decir que su hijo no es de él, sino de Diego Dreyfuss, su coach de vida.

Después del partido contra Seattle, ‘Chicharito’ habló al respecto y con mucha tranquilidad dijo:

“La gente está diciendo que mi hijo no es mío, imagínate hasta donde dejé llevar esa comunicación. Una de las cosas que ha sido muy importante, aunque todo se vea de la fregada… alguien que me ayudó a que NO hubiera echado a perder mi carrera fue él, Diego (Dreyfus)”.

🎙 Chicharito: “La gente está diciendo que mi hijo no es mío, imagínate hasta donde dejé llevar esa comunicación… Diego (Dreyfus) me ayudó a que NO hubiera echado a perder mi carrera.” pic.twitter.com/TH4M6btKt5 — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) November 5, 2020

