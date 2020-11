LAPD persigue entre aviones a un vehículo que irrumpió dentro del aeropuerto de Van Nuys

En una nueva persecución policial en la que la realidad superó la ficción, un conductor de Los Ángeles decidió entrar al Aeropuerto de Van Nuys la mañana de este viernes esquivando varios aviones que estaban en la pista.

En la sensacional persecución, se ve como el conductor conduce a gran velocidad en la pista del aeropuerto varias veces de un sentido al otro al tiempo que sacaba sus manos por la ventana, soltando el volante en una maniobra muy arriesgada.

AIRPORT CHASE: A driver broke through a fence and drove on the runway at Van Nuys Airport in California on Friday morning. The driver took off when police approached and drove with hands through the sunroof at times. Police eventually arrested the suspect. pic.twitter.com/vhTvttzSfD

— Tim Williams (@realtimwilliams) November 6, 2020