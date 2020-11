Jackie Lacey concede la victoria electoral por la Fiscalía de Los Ángeles a George Gascón

La actual y ahora saliente Fiscal de Los Ángeles, Jackie Lacey, realizó una rueda de prense este viernes para adjudicar la victoria electoral a su contrincante George Gascón en un batalla muy cerrada.

Con una ventaja de 229,000 votos, Gascón se adjudicó el 53.72% de los votos, mientras que Lacey acumuló 46.28%. “Mis asesores me aseguraron que aunque se puede cerrar la brecha entre ambos, la tendencia no es reversible”, aseguró la fiscal al informan que aún faltan al menos unas 790,000 boletas por contar.

La Fiscal sufrió la derrota en su búsqueda de un tercer periodo al mando de la Fiscalía de Los Ángeles. Lacey habría recibido duras criticas por su nula acción en la acusación de los oficiales de policía que estuvieron envueltos en casos de fuerza bruta o muerte de ciudadanos de las minorías sociales.

Incluso el alcalde de la ciudad, Eric Garcetii le habría quitado el apoyo a la fiscal en las semanas previas a la elección. Además, su esposo habría protagonizado un polémico incidente cuando amenazó con un arma de fuego a decenas de manifestantes que se congregaron a las afueras de su casa.

El nuevo Fiscal de Los Ángeles, será George Gascón un ex policía de 66 años que además fue el fiscal de San Francisco y es conocido por sus políticas alternativas.

MORE: George Gascon, a former LAPD assistant police chief, will succeed L.A. County DA Jackie Lacey after the two-term incumbent conceded to him following a closely watched election. https://t.co/5McSm0OMhJ pic.twitter.com/77vfBRh4Af

