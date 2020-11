La Junta de Supervisores de L.A. hace historia: elige solo mujeres

Por primera vez, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles estará integrada por cinco mujeres. La senadora Holly Mitchell quien el 3 de noviembre ganó la elección de supervisora por el distrito 2 para reemplazar al supervisor saliente Mark Ridley Thomas, completó el cuadro con únicamente mujeres.

Así que en esta elección 2020, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles ha hecho historia al integrarse por solo mujeres: tres blancas, Sheila Kuehl, Janice Hahn y Kathryn Barger; una latina, Hilda Solís; y ahora una afroamericana Holly Mitchell.

“La Junta de Supervisores estuvo conformada por hombres por 125 años. Creo que todas somos muy diferentes, pero tenemos que reconocer que será un grupo de legisladoras que trabajarán muy duro para el bien de Los Ángeles”, dijo a La Opinión la supervisora electa Mitchell.

La supervisora Hilda Solís, la única supervisora, quien apoyó la candidatura de Holly Mitchell para que fuera a la Junta de Supervisores, dijo que su triunfo significa una nueva era para el condado de Los Ángeles.

“Al ganar la contienda para representar el distrito 2, el condado de Los Ángeles tendrá cinco mujeres representando cada unos de los distritos de los supervisores. Esto es historia, o mejor dicho, su historia”.

Dijo que ha conocido a Holly por más de 25 años, desde que ella fue senadora de California. “Holly es valiente y siempre defenderá a sus representados. Está comprometida con el desamparo, la creación de vivienda accesible, fortalecer los programas de seguridad social e invertir en las comunidades más impactadas por la pandemia de COVID-19”.

Y agregó que en un momento de tanta incertidumbre, no había nadie que le hubiera gustado como compañera en la Junta de Supervisores. “Estoy deseando que trabajemos juntas para servir a nuestras diversas comunidades”.

La supervisora Sheila Kuehl, dijo que es algo muy bueno que con la victoria de Holly se haya roto otra barrera de desigualdad de género que históricamente ha limitado las oportunidades para las mujeres.

“En este caso, la barrera de desigualdad de género fue rota por una mujer que aportará un gran liderazgo y experiencia en algunos de los temas más importantes que el condado está enfrentando ahora como el cuidado y la equidad de salud, la reforma de justicia, la vivienda y el desamparo, y un presupuesto basado en valores”.

La supervisora Kathryn Barger publicó en su cuenta de Twitter: “El condado de Los Ángeles hace historia al elegir una Junta de Supervisores compuesta exclusivamente por mujeres. Felicidades y bienvenida a bordo”.

Las supervisoras de Los Ángeles son todas mujeres que andan arriba de los 50 años con décadas de experiencia como líderes y servidoras públicas. Salvo la supervisora Katherine Barger que es republicana, las cuatro supervisoras, Solís, Hahn, Mitchell y Kuehl son demócratas.

Hilda, hija de inmigrantes, es supervisora por el primer distrito desde 2014. Ha sido senadora, asambleísta, congresista y secretaria de trabajo bajo la administración Obama.

Sheila Kuehl es supervisora por el distrito 3 desde 2014. Y antes de ser electa al cargo, fue asambleísta y senadora estatal. De niña fue actriz, y se graduó como abogada de la Escuela de leyes en Harvard.

Janice Hahn es supervisora por el distrito 4 desde 2016, pero antes fue maestra, concejal y congresista.

Congratulations to CA Women Lead Board member Senator @HollyJMitchell on her win to the Los Angeles County Board of Supervisors. Her win makes the board all-female for the first time ever! Herstory! pic.twitter.com/DY5PA48VVu

— CA Women Lead (@CaWomenLead) November 4, 2020