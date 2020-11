Un helicóptero se estrella en el techo de un hospital en Los Ángeles

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Información de última hora difundida por el Departamento de Seguridad Publica de la Universidad del Sur de California (USC) confirmó que un helicóptero se habría estrellado en el techo del hospital la tarde de este viernes.

#BREAKING: @LAFD on scene of an overturned helicopter on the roof of Keck USC Hospital pic.twitter.com/e8qtX8kyha — News Source LA (@NewsSourceLA) November 6, 2020

BREAKING: Video from AIR7 HD shows helicopter wreckage after crash on helipad atop Keck Hospital of USC in Boyle Heights. 2 injured. "This appears to be a private air ambulance helicopter that was transporting a donated organ," @LAFD says https://t.co/1ZXDjQ52GM pic.twitter.com/l0MQtEUCDU — John A. Moreno (@morenojohn) November 6, 2020

El accidente aéreo tuvo lugar este viernes pasadas las 3 de la tarde en el helipuerto del Keck USC Hospital, pero afortunadamente no dejó ningún herido. A través de una imagen área de diversos medios locales de Los Ángeles, se logra apreciar la aeronave volcadas y destrozada en el techo del lugar.

Helicopter crashed on the helipad on the roof of Keck Hospital of USC. No one on the ground was injured. Norfolk Street closed between Soto Street and San Pablo Street. Avoid the area until further notice. https://t.co/GFdxNwiWPM — USC DPS (@USCDPS) November 6, 2020

Las autoridades recomiendan evitar la zona y el Departamento de Seguridad Publica de la USC informó del cierre temporal en calle Norfolk desde la calle Soto y hasta la calle San Pablo.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles aseguró que la aeronave era un helicóptero privado que estaba transportando un órgano donado para el hospital y que la situación estaba controlada debido a que no había derrame de combustible en el lugar.

