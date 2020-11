Cuáles son los signos zodiacales que más mienten en una relación, según la astrología

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La honestidad es la base de toda relación sana, así lo indica la creencia popular, aunque también hay un viejo refrán que dice “ojos que no ven, corazón que no siente”. Y es que algunas personas no son del todo honestas con sus parejas y suelen mentir. No es que sean malos, pero piensan que es mejor ocultar algunos secretos o no decir siempre la verdad para tener paz en la relación.

Hay parejas que, si son completamente transparentes, terminan de pleito por lo que prefieren no ser del todo honestos para tener una relación “sana”. Conoce qué signos zodiacales son los que más mienten a sus parejas para llevar la fiesta en paz.

Cáncer

Cáncer miente en su relación cuando no puede aceptar la verdad fácilmente. Pero sus mentiras son a menor escala y no lastiman intensamente a sus parejas.

Géminis

Tienen la intuición de saber si su pareja se va a ofender o molestar por algo que va a decir o hacer y prefiere callar para no herirla. Una forma de mentir es no decir nada, y eso lo manejan muy bien los Géminis.

Libra

Son encantadores, pero con tal de evitar una pelea prefieren ceder y mentir. Libra necesita ser un poco más valiente para enfrentar a su pareja.

Acuario

Las personas de Acuario también mienten en una escala más pequeña que no daña tanto a los demás. Pero usualmente se enredan con su propia red de mentiras.

Piscis

Acostumbran dar todo por su pareja, pero para obtener lo que desean de ella, son capaces de mentirles. Saben muy bien manipular con las emociones, estrategia que les sale muy bien, sin embargo, un punto a su favor es que no lo hacen para lastimar a nadie.

