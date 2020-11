Dulce María será parte del tributo a RBD el próximo 26 de diciembre

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Con ocho meses de embarazo, Dulce María declaró que le fue difícil tomar la decisión de no formar parte del concierto de RBD ‘Ser o Parecer: La Unión Global Virtual’, razón por la que experimentó hasta un poco de coraje y tristeza.

“Ha sido bien duro porque es una parte muy importante de mi historia profesional, personal y de mi carrera. Y siempre voy a ser Rebelde y siempre voy a ser parte de RBD“, declaró la intérprete próxima a cumplir 35 años.

“Da como un poco de coraje que en cualquier otro momento de estos 12 años que han pasado, donde tanto se ha esperado este reencuentro, donde yo hubiera podido estar, pero ahorita no es que no quiera, es que no puedo“, asumió.

El reencuentro de sus ex compañeros Anahí, Maite, Christopher y Christian está programado para el 26 de diciembre. Dulce María y Poncho son los ausentes.

Guillermo Rosas, productor del show, ha dicho en Instagram que se hará un performance dedicado a los integrantes que no están en el show, pues es un tributo a toda la banda.

“No sé qué vayan a hacer, pero está padre. Como les digo, es algo que sembramos todos con todo el corazón, que todos somos parte, así que está padre que se haga un tributo a un proyecto tan importante“.

La futura mamá no escondió el sentimiento que le provoca no unirse al concierto virtual.

“Me encantaría ser parte y me da tristeza no serlo, porque es algo que está marcado en mi vida y en mi carrera“.

La cantante y actriz espera la llegada de su bebé para diciembre, por lo que en este momento no puede llevar a cabo un concierto porque se cansa de estar parada o sentada, y literal, le cuesta respirar.

“Tanto la pandemia como un embarazo se viven de maneras diferentes en cada mujer y persona. Para mí ha sido muy duro y ahora sí que esto era muy rápido. Era cuestión de este (mes) o máximo marzo del próximo año, y primero Dios, mi bebé nace en diciembre y en marzo, que era como la fecha límite, voy a estar lactando o en postparto. No tengo ni idea de cómo me va a ir“, afirmó.

Además que como artista, indicó, cuando se involucra en un proyecto se entrega al 100 por ciento, y ahora es imposible por su estado.

“El hecho de no poder estar, porque más bien era salir en mi casa diciendo: ‘hola, aquí estoy’, pues la verdad era algo muy triste. Prefiero pues no… Ahora sí que fue difícil tomar esa decisión, pero dadas las circunstancias y la premura, no puede ser parte“.

Dulce María aseguró que de corazón siempre estará y será parte de ‘Rebelde’ y RBD.

La intérprete presentó su nuevo single titulado “Lo que ves no es lo que Soy”, que ya se encuentra disponible en plataformas y el 10 de noviembre se estrena el video.