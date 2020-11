Estados Unidos registra más de mil muertes y más de 1,300 casos de COVID-19 en un día, de nuevo

El 6 de noviembre se reportaron al menos 1,223 nuevas muertes por coronavirus y 132,797 nuevos casos en los Estados Unidos.

Durante la semana pasada, hubo un promedio de 100,991 casos por día, un aumento del 57 % del promedio dos semanas antes.

Estados Unidos sobrepasó el viernes la cifra de 10 millones de casos de coronavirus, con 10,022,068 casos reportados desde el comienzo de la pandemia, según worldometers.info.

También ayer fue el día en que el mundo registró más muertes por COVID-19 desde que empezó la pandemia, batiendo el anterior récord del 17 de abril.

En el mundo se han registrado más de 50 millones de casos de coronavirus, según www.worldometers.info, que registró el sábado 7 de noviembre 50,263,958 casos y 1,256,354 muertes a causa de la pandemia.

El número de casos en Estados Unidos se ha disparado durante semanas. Los informes semanales de infección alcanzaron niveles récord en más de la mitad del país a principios de noviembre, y casi no hay signos esperanzadores en los datos.

La pandemia parece estar fortaleciéndose, matando a más de 1,000 estadounidenses cada día esta semana mientras registra más de 100,000 infecciones diarias.

Según los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención (CDC), a partir del 2 de noviembre, los pronósticos nacionales predicen que se informarán de 4,600 a 11,000 nuevas muertes por COVID19 durante la semana que finaliza el 28 de noviembre.

Estos pronósticos predicen entre 250,000 y 266,000 muertes totales por COVID-19 en los Estados Unidos para el 28 de noviembre.

