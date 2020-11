Los Steelers hunden a los Cowboys y llegan a 8 partidos invictos

El mariscal de campo Ben Roethlisberger lanzó sus tres pases de touchdown luego de evitar una lesión en la rodilla y llevó a los Steelers de Pittsburgh a una victoria como visitantes por 19-24 sobre los Cowboys de Dallas.

Con su triunfo, los Steelers se mantienen como el único equipo invicto de la NFL en lo que va de temporada, luego de sumar marca de 8-0 por primera vez en la historia de la franquicia.

Roethlisberger completó 29 de 42 pases para 306 yardas con tres pases de anotación.

Jumps right over him into the end zone!!@Ebron85 | 📺 CBS 📱https://t.co/tI5aUTu7te pic.twitter.com/kzGlvw31zd

