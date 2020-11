Trump descarta acudir a inauguración de Biden, según reporte

El presidente Donald Trump descarta asistir a la ceremonia de inaguración del presidente electo Joe Biden el 20 de enero del 2021, incluso si pierde sus pleitos legales por la elección.

“No se presentará el 20 de enero, ya que eso sería un insulto a la democracia”, reportó el Daily Mail. “No tiene un discurso de concesión listo y no tiene la intención de reconocer la presidencia de Joe Biden”.

El portal cita a una fuente cercana a la Casa Blanca y agrega que el mandatario republicano ha tenido reuniones con asesores y miembros de su familia que lo alientan a pelear por su triunfo.

Sin embargo, en general, el ánimo no es positivo en la residencia oficial, sobre todo porque hay voces que creen que el mandatario debe conceder el triunfo al demócrata, pero nadie se atreve a decirle al presidente Trump “lo delicado” de su decisión de reclamar su triunfo.

El republicano sostiene la postura de que hay una “conspiración” en su contra.

En Twitter, el presidente ha mantenido cierta actividad y este domingo publicó una cita de Jonathan Turley, catedrático de la Universidad George Washington, quien señala que deberían revisarse las acusaciones fraude.

“Deberíamos mirar estas acusaciones. Estamos viendo una serie de declaraciones juradas de que ha habido fraude electoral”, dice parte del mensaje.

….Supreme Court Justice to compel them to separate ballots that were received after the legislative deadline. It required the intervention of Justice Alito. That’s a large group of ballots. When you talk about systemic problems, it’s about…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020