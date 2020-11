AMLO cita a Juárez para evitar pronunciarse sobre virtual triunfo de Biden.

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Debido a as críticas en su contra, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló de su postura sobre no reconocer o felicitar al demócrata Joe Biden por su virtual victoria como ganador de las elecciones en Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa matutina dijo recordó el artículo 88 de la Constitución mexicana y recordó al presidente Benito Juárez sobre que “tanto entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

“En cuanto a las elecciones de Estados Unidos la postura del Gobierno que represento es esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral, decidan sobre el ganador de la Presidencia, nosotros no podemos actuar de manera imprudente, y no solo es un asunto de forma es también de fondo, yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarme al mandato constitucional a política exterior, y es muy claro nuestro artículo 88 que establece que la política exterior debe guiarse de no intervención y autodeterminación de los pueblo, es lo que decía el presidente Juárez, “tanto entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, nosotros no podemos inmiscuirnos en la política de otras naciones, debemos de ser respetuosos que tomen los pueblos”, dijo AMLO.

“Eso no significa que estemos a favor o en contra de nadie, estaban acostumbrados a que se olvidara de todo cuando nosotros debemos actuar, nuestra postura es porque nosotros no queremos que haya intervención de gobiernos extranjeros, llevamos muy buena relación con el Gobierno del presidente Donald Trump, y no tenemos ninguna diferencia con el candidato del partido demócrata, Joe Biden, incluso lo conocí hace 8 o 10 años, no tenemos nada en contra del posible candidato electo, Joe Biden, no tenemos nada en contra del partido demócrata, nosotros somos del partido de México.

“Queremos actuar con prudencia y entonces vamos a reconocer lo que se decida en las instancias competentes en Estados Unidos”.

“En ningún caso va a ser mala la relación con el Gobierno de Estados Unidos, pero no nos vamos a meter, eso de pronunciarnos, es como si nosotros fuéramos jueces electorales”, dijo AMLO.

