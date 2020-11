AMLO llama a la no represión y castigo a responsables de balacera en manifestación de Cancún

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fijó su postura sobre la balacera ocurrida en Cancún, Quintana Roo, donde policías dispararon para dispersar una manifestación feminista. Se pronunció en contra de la represión y pidió a las autoridades locales investigar los hechos.

“Nuestra postura es la que fijó la Secretaría de Gobernación, tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables, no se debe utilizar la fuerza, no se deben de utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos. Entonces no a la represión y en efecto que se haga la investigación”, señaló.

Ante las versiones de que en la represión actuó la Guardia Nacional, el mandatario mexicano descartó esta posibilidad. Dijo que se trató de un asunto de la policía de Cancún y pidió al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, aclarar lo sucedido.

“Creo que lo que procede en este caso, es que el gobernador, que es una gente responsable, ese es mi punto de vista, indague y aclare lo que sucedió. Quién es el responsable y quién es el autor intelectual, quién dio la orden y quienes llevaron esas acciones”, informó el mandatario mexicano.

Insistió en que el Gobernador debe de dar a conocer los hechos, que se finquen las responsabilidades correspondientes y pidió tener confianza en que se va a castigar a los responsables.

“Si no hace esta investigación o no es satisfactoria, yo creo que pueden ser eficaz y que haya una ampliación de justicia rápida, hoy mismo, si hay voluntad. Nada de estar protegiendo a nadie… Cuando hay una situación así se debe actuar sin contemplaciones. No debe haber impunidad ni protección a nadie”, señaló.

El mandatario mexicano señaló que en caso de que no se aclararan lo hechos y no se castigara a los responsables, los afectados debería de acudir a la Comisión de Derechos Humanos.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos por oficio debería de intervenir, o sea abrir el expediente”, afirmó.

Seguir Leyendo: VIDEO: A balazos policías de Cancún México, dispersa manifestación feminista