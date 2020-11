Condado de Riverside emitirá cheques de estímulo de hasta $10,000 a comercios elegibles

La tercera ronda de ayuda económica para pequeños comerciantes disponible a través del Programa de Subvenciones Comerciales COVID-19 del condado de Riverside en el sur de California recibirá solicitudes hasta el viernes 13 de noviembre.

El programa permite a los pequeños empresarios del condado reciban un cheque de estimulo de hasta $10,000 dólares para gastarlo en equipamiento o tecnología operativa, inventario, capital de trabajo, limpieza o restauración de instalaciones, pagos de renta o hipoteca y en la retención y apoyo a los empleados.

La tercera ronda del programa recibirá nuevas solicitudes hasta el viernes 13 de noviembre a las 5 de la tarde.

