El secretario de Estado dice que habrá un segundo mandato de Trump, a pesar de su derrota electoral

El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este martes durante que “habrá una transición sin problemas a una segunda Administración Trump“, a pesar de que los pronósticos dan al demócrata Joe Biden la victoria de los comicios electorales.

El comentario de Pompeo, uno de los mayores aliados del presidente, llegó durante una acalorada conferencia de prensa en el Departamento de Estado cuando le preguntaron si la agencia está preparada para comprometerse con el equipo de transición de Biden.

“Habrá una transición sin problemas a una segunda Administración Trump“, respondió Pompeo.

“Estamos preparados”, continuó.”El mundo está mirando lo que está sucediendo. Contaremos todos los votos. Cuando se complete el proceso, habrá electores seleccionados. Hay un proceso. La Constitución lo establece con bastante claridad. El mundo debe tener plena confianza en que la transición necesaria para asegurarse de que el Departamento de Estado funcione hoy […] y tenga éxito con un presidente que asume el cargo el 20 de enero, un minuto después del mediodía”.

A reporter asked Secretary of State Mike Pompeo if State Department is engaging with President-elect Biden’s transition team and if delays could harm a smooth transition.

“There will be a smooth transition to a second Trump administration,” Pompeo replied https://t.co/tqZz6RTuFG pic.twitter.com/dh5gBFesv6

— CBS News (@CBSNews) November 10, 2020