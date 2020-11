Muere Tommy Heinsohn, leyenda de los Celtics

Tommy Heinsohn, quien hizo leyenda en la historia de los Boston Celtics como jugador, entrenador y hasta locutor, falleció este martes a la edad de 86 años, anunció el equipo de Boston.

Heinsohn, miembro del Salón de la Fama, ganó 10 títulos de la NBA en sus 20 temporadas como jugador y entrenador de los Celtics.

“Tommy era el Celtic genuino. Durante los últimos 18 años, nuestro grupo de propietarios ha confiado enormemente en los consejos y las ideas de Tommy y se ha deleitado con sus cientos de historias sobre Red Auerbach, Bill Russell y cómo los Celtics se convirtieron en una dinastía. Será recordado para siempre“, agrega el comunicado.

We take this time to celebrate Tommy Heinsohn’s life and legacy, and to share in the sorrow of his passing with his family, friends, and fans. As long as there are the Boston Celtics, Tommy’s spirit will remain alive.

