Pepe Aguilar rendirá homenaje sus raíces y tradiciones a través de la música con “Mexicano Hasta Los Huesos”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Homenajear sus raíces y tradiciones mexicanas a través de la música es el objetivo de ‘Mexicano Hasta Los Huesos’, un concepto creado por Pepe Aguilar en el que plasmará un viaje folclórico, recorriendo cada esquina de una de las festividades más poderosas de México: El Día de Muertos.

Al igual que ‘Jaripeo sin Fronteras’, espera que esta iniciativa se repita año con año, incluso si está o no como anfitrión.

El show, que será transmitido por Cinépolis Klic el 27 de noviembre a las 19:30 horas, tendrá una transmisión simultánea en países como Estados Unidos, España y otros de Sudamérica.

“Surge del gusto por mis tradiciones y más la del Día de Muertos: lo colorido, lo variado, de tantas cosas que existen alrededor de este día, además de que las calaveras siempre me han llamado la atención, así que se juntó con esto”, compartió.

“Creo que, si no podemos trabajar de manera normal buscamos la forma de tener una salida para la creatividad. Desde que esto empezó me di cuenta que no era fácil regresar, así que decidí reinventar la manera de hacer espectáculos; es el primero de muchos que haremos con este tipo de formato“, afirmó Pepe en conferencia de prensa.

El musical fue grabado en Zacatecas con la participación de aproximadamente 150 personas, que afortunadamente, por las medidas sanitarias implementadas no estuvieron expuestas a contagios de Covid-19.

Pepe, junto a sus hijos Leonardo y Ángela grabaron 11 temas, como “La Muerte”, “El Jinete”, “El Adiós a la Vida”, “Cuatro Cirios”, “La Tumba Abandonada”, “La Llorona”, “Nadie es Eterno” y “Que me Entierren con la Banda”, acompañados del Mariachi El Zacatecano y la banda Azul Tequila.

Al tocar el concepto de la muerte, el intérprete de “Por Mujeres como Tú” dijo tenerle respeto, más no miedo al momento del juicio final.

“¿Cómo me gustaría morir…? Eso no está en mis manos, así es que prefiero dejarlo a la sorpresa. ¿Le temo a la muerte? Creo que todo mundo le tenemos miedo a lo desconocido, ya no le tengo miedo como antes, porque durante la vida te crean una serie de psicosis, tabúes alrededor de la muerte que sí afecta demasiado“, señaló.

“Mi miedo es más al dolor, a que se vayan seres queridos, yo trato de hablar de esto seguido con mis hijos porque es inevitable es lo más seguro que tenemos en la vida, así que no hay que darle tanta vuelta al miedo a algo que es inevitable, más bien mejor enfocarse en vivir el momento que eso sí está en tus manos, la muerte no“, comentó.

Aunque dijo desconocer que se hayan eliminado fideicomisos para apoyar la cultura por parte del Gobierno de la Ciudad de México, Pepe Aguilar pidió de manera universal que no se limite el dinero para los espectáculos que contribuyen al crecimiento de la sociedad.

“No sé mucho del asunto, mentiría si me pongo a opinar sobre algo tan importante, pero a nivel universal, no sé si el gobierno quitó o no, o a qué nivel, pero ningún gobierno debe de dejar de apoyar al arte. Me parece un error gravísimo, el arte es la identidad del País, clave de la evolución de la sociedad, por medio del arte se denuncian cosas, se aprende, se ayuda a vivir, es fundamental en cualquier sociedad. Si se quitó, recapaciten señores gobernantes porque esta grueso“, opinó.