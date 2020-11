‘¡Déjennos trabajar!’, claman restauranteros al gobernador de California

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Desesperados, los dueños de restaurantes de Los Ángeles pidieron al gobernador de California, Gavin Newsom, que les permita reabrir la venta de comida en el interior de sus establecimientos para que puedan sobrevivir y no se vean obligados a cerrar o irse a la bancarrota.

“Al igual que muchas industrias estamos sufriendo por las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Si no nos dejan servir comida dentro de los restaurantes al menos al 25 o 30% de su capacidad, vamos a colapsar. Con solo el servicio en los patios y para llevar, no podemos sostenernos y salir adelante”, dijo Vicente Ortiz, chef y propietario de los restaurantes Don Chente’s y El Pescador en Los Ángeles.

Advirtió que si siguen sin vender dentro de sus instalaciones, habrá más cierres y bancarrotas de restaurantes. “Las ventas se nos han caído en un 60%. Necesitamos ponerle presión a nuestros asambleístas y legisladores para que aboguen por nosotros porque ya son muchos meses”.

Los restaurantes han sido uno de los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19. En la primera etapa, solo les permitieron vender comida para llevar; a finales de mayo, les autorizaron a vender comida con un límite de clientes en el interior; pero semanas después se dio marcha atrás a la medida y los obligaron a ya no vender alimentos dentro de los locales; y a cambio los autorizaron a servir alimentos en sus aceras y estacionamientos.

Además, los propietarios de negocios han tenido que sortear altas temperaturas, las cenizas de los fuertes incendios registrados en el condado en Los Ángeles; y con la temporada invernal encima tendrán que averiguar cómo protegerse de las lluvias, vientos y bajas temperaturas.

El chef y restaurantero alertó que si las autoridades no quieren que más restaurantes desaparezcan, deben dejarlos servir comida dentro.

“La mayor parte de los restaurantes cumplimos con las órdenes dadas por el Departamento de Salud. A los empleados les tomamos la temperatura al llegar y les preguntamos si no han estado en contacto con enfermos de coronavirus o si ellos no han presentado síntomas”.

Recalcó que ellos no son el foco de infección de COVID-19. “Son otros los lugares donde la gente se ha contagiado, no en los restaurantes donde tenemos medidas muy estrictas de higiene y distancia social”.

Solo quieren trabajar

Nadia Abrica, propietaria del restaurante Mamá Licha’s Kitchen en Sylmar, un vecindario en el Valle de San Fernando y líder de SoCal Restaurants Association, dijo que varios restauranteros tuvieron una junta con el gobernador Gavin Newsom para pedirle que les dejen ofrecer el servicio de comida dentro de sus negocios.

“No queremos que nos regalen nada sino que nos dejen trabajar”, dijo Nadia.

Y agregó que negocios como el de su familia que no tienen espacio para poner mesas en las aceras o estacionamientos, funcionan al 25% de su capacidad, únicamente con ventas de comida para llevar.

“El 65% de los restaurantes de Los Ángeles no pueden poner mesas en los exteriores. Para eso se necesita hacer una inversión que no todos pueden enfrentar. La Ciudad solo nos ayudó al darnos gratis el permiso para vender comida afuera, pero las carpas y todo el mobiliario para el exterior cuestan”.

Como consecuencia, enfatizó que los restaurantes familiares están decayendo.

“Cuando hablamos con el gobernador y su gente, nos dijeron que ya nos dieron subsidios, pero esos no fueron para quienes pagan en efectivo a sus empleados. Esos propietarios de restaurantes que contratan indocumentados, no califican para esos apoyos de gobierno”.

Nadia dijo que ella ha estado presionando a su concejal Mónica Rodríguez. “Ella nos ayudó con una reducción fiscal, y nos dijo que no puede hacer más porque queda fuera de su competencia. Le agradecemos el apoyo para los impuestos, pero le estamos exigiendo que mande una carta al gobernador pidiéndole que nos deje abrir las puertas. Ella nos dice que sería algo simbólico y que no funciona, pero no estamos de acuerdo”.

La líder restaurantera le exigió a la concejal Rodríguez actuar. “Le recordé que su sueldo como concejal es pagado por todos los contribuyentes que esperan respuesta en momentos de crisis como él que se vive. Ahora es cuando necesitamos a la concejal y a los funcionarios electos. ¡Nos estamos ahogando! Nosotros no tenemos un sueldo asegurado cada mes”.

La verdad – dijo Nadia – están viviendo un momento muy duro, pero más difícil lo hacen los gobernantes.

Añora la reapertura

Francisco Mota, propietario de las Tortas Ahogadas El Rey con tres locales, uno en El Monte, otro en Huntington Park, y uno más en Lynwood, admitió que desde que estalló la crisis de salud, ha vivido una montaña rusa de emociones.

“Nos hemos adaptado, reinventado y sobrevivido. Salvo nuestro local en Lynwood que siempre ha sido al aire libre, los otros dos funcionaban solo adentro”.

Reconoció que han tenido la suerte de poder tener el espacio para vender sus tortas y tacos de birria y de canasta en los patios de sus locales en El Monte y Huntington Park.

“Antes de la pandemia, nuestras ventas para llevar eran solo el 20%. Ahora eso se ha revertido”.

Dijo que han tenido que invertir más en gel antibacterial, empaques y mantener la comida fresca por más tiempo cuando se envía a domicilio, o el cliente compra para llevar.

Al comienzo de la contingencia sanitaria, Francisco comentó que tuvo que despedir a todo su personal, y solo quedarse la familia a atender los locales.

“Tenía 10 empleados y los descansé a todos. Hoy he podido recontratar a 8”, precisa.

Y aunque está recuperando las ventas y sus clientes le han respondido bajo la nueva normalidad, Francisco dijo que añora regresar a servir comida en el interior de sus torterías. “Si nos dejan abrir, podría no solo traer a los dos empleados que me faltan para recontratar sino que contrataría a más”.

Amplían horario de pruebas

Como respuesta al aumento de casos de coronavirus en las semanas recientes a nivel local y nacional, el alcalde Eric Garcetti anunció la ampliación del horario para hacer las pruebas en el Estadio de Los Dodgers de 8 a.m. a 8 p.m.

Con la extensión del horario se incrementa la capacidad de pruebas de la ciudad a 13,000 personas por día.

“Nuestra ciudad redobla sus esfuerzos para las pruebas, porque sabemos que salvan vidas, pero necesitamos que todos los angelinos continúen haciendo su parte para derrotar este virus al usar mascarillas, evitando reuniones y manteniendo la distancia”, dijo el alcalde Garcetti.

El resto de los centros de pruebas de COVID-19 ampliarán sus operaciones de las 8 a.m. a 4 p.m., dos horas más.

Los exámenes son gratis y los resultados se proporcionan en las siguientes 24 horas.

Para solicitar una cita para una prueba de coronavirus, visite coronavirus.lacity.org/testing o llame al 311.

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles reportó hasta el 11 de noviembre, 6824 muertes y 327,964 casos confirmados de COVID-19 desde que comenzó la pandemia.