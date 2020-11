ICE descarta hackeo después de que su cuenta de Twitter quedara desactivada temporalmente

La cuenta de Twitter del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) vuelve a estar operativa este jueves después que estuviera temporalmente fuera de servicio. La caída de la cuenta se debió a un problema con el soporte, según Newsweek, que cita a un portavoz de Twitter.

“Twitter requiere que las personas que utilizan el servicio tengan 13 años o más. Si la fecha de nacimiento de una cuenta se cambia a un día / mes / año antes de eso y nuestros sistemas identifican el contenido publicado por la cuenta antes de los 13 años, se bloqueará la cuenta“, dijo el portavoz en una declaración. ”

La cuenta ha sido restablecida”.

En el momento de la reacctivación en la red social, @ICEgov parecía tener solo una pequeña parte de los seguidores que tenía antes. La compañía asegura que tomará entre 24 y 48 horas recuperar el número de followers previo.

Desde la propia cuenta, la agencia federal dijo el jueves por la tarde que la caída se debió a “un problema técnico” y no a un hackeo o a la mala intención de los trabajadores.

We’re back! No hackers, no rogue employees. We had a technical glitch and we appreciate the Twitter team’s help in bringing us back online. Stay tuned here for more great news about the work that the men and women of ICE do every day to protect the homeland.

— ICE (@ICEgov) November 12, 2020