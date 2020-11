Muere Paul Hornung, leyenda de los Packers

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El legendario corredor Paul Hornung, el ‘Golden Boy que lideró al equipo de Notre Dame en la década de 1950 y los Green Bay Packers de la década de 1960, murió a los 84 años, anunció este viernes la Comisión de Deportes de Louisville.

Hornung, nacido el 23 de diciembre de 1935 en Louisville, Kentucky, fue uno de los siete jugadores en ganar el Trofeo Heisman y ser nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de NFL para unirse a Lamar Jackson, Cam Newton, Barry Sanders, Marcus Allen, Earl Campbell y O.J. Simpson.

#Packers President/CEO Mark Murphy on the passing of Paul Hornung. Read more: https://t.co/SjXTjjwe7y pic.twitter.com/InZckMtd4i — Green Bay Packers (@packers) November 13, 2020

“Toda la familia del Pro Football Hall of Fame lamenta el fallecimiento de Paul Hornung”, dijo David Baker, presidente y CEO del Hall en Canton, Ohio.

Baker destacó que solo gracias al liderazgo ganador de Hornung los Packers pudieron establecer la dinastía del equipo con el entrenador Vince Lombardi en los años 1960.

“Siempre mantendremos vivo su legado para que sirva de inspiración para las generaciones futuras. La bandera del Salón de la Fama ondeará a media asta en la memoria de Paul”, destacó Baker.

– Heisman Trophy winner (1956)

– No. 1 overall draft pick (1957)

– NFL MVP (1961)

– 4-time NFL champion

– 1960s NFL All-Decade Team

– Pro Football Hall of Famer (1986) Remembering #Packers legend Paul Hornung​. pic.twitter.com/gooxAF2Pkc — Green Bay Packers (@packers) November 13, 2020

Hornung ganó el Heisman en 1956 mientras jugaba para un equipo con marca perdedora de 2-8 como tuvo Notre Dame, y fue el único en conseguirlo después de liderar a los Fighting Irish en pases, carreras, anotaciones, devoluciones de patadas, devoluciones de patadas y despejes.

En defensa, lideró en pases interrumpidos y fue segundo en tacleadas e interceptaciones.

Hornung fue elegido por los Packers como número uno en el sorteo universitario de la (NFL) de 1957, el primero de los nueve futuros miembros del Salón de la Fama seleccionados ese año.

Luego, Hornung, junto con sus compañeros estrellas de los Packers, Bart Starr, Jim Taylor y Jerry Kramer, así como el innovador entrenador Lombardi, lideraron a la franquicia al título de la NFL en 1960, una derrota por 17-13 ante los Eagles.

En esa temporada de 1960, el corredor estrella representó un récord de la NFL de 176 puntos, a través de touchdowns, goles de campo y puntos extra, una marca que se mantuvo durante 46 años.

Hornung fue nombrado All-Pro del primer equipo esa temporada, un honor que repitió el año siguiente, y el MVP de la NFL, al llevar a los Packers al primero de los cuatro títulos que ganarían mientras estuvo en el equipo.

Después de concluir una carrera en la que se convirtió en el único jugador en la historia de la NFL en anotar 50 touchdowns y patear 50 goles de campo fue introducido al Salón de la Fama del fútbol universitario y profesional.

Statement from @NFL Commissioner Roger Goodell on the Passing of Legend Paul Hornung: https://t.co/2zUfbRIeI4 pic.twitter.com/VQNaGSXt9X — NFL345 (@NFL345) November 13, 2020

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, tras conocer el fallecimiento de Hornung también dio a conocer este viernes un comunicado oficial en el que alabó la figura legendaria del excorredor a la vez que expresó la tristeza por su fallecimiento.

“Siempre tuvo un gran impacto en el campo, en el vestuario con sus compañeros de equipo y la comunidad de Green Bay desde el primer día que fue seleccionado y hasta su último partido cuando le dio el título del Super Bowl, en 1967“, resaltó Goodell. “Nuestro pésame para su esposa Angela, familia y seguidores de los Packers”.