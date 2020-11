Trump ya no tiene el pelo rubio y en Internet se han dado cuenta

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El presidente Trump recibió más comentarios el viernes en las redes sociales por el cambio en el color de su cabello, ahora de un tono entre gris y blanco, que por sus últimas noticias sobre la vacuna contra el coronavirus.

El color de cabello que utiliza siempre Trump, una combinación de rubios, parece haberse desvanecido en un tinte natural de gris y blanco, en su primera aparición pública desde que se convocaron las elecciones de 2020 a favor de Joe Biden.

Trump, al hablar sobre la vacuna contra el coronavirus el viernes, no mencionó sus mechones que se desvanecen, que ha mostrado anteriormente, pero los usuarios de las redes sociales se apresuraron a señalar su nuevo estilo.

Y los internautas sostienen que ya no es rubio porque le salieron canas cuando perdió las elecciones.

Oddly, Trump is suddenly no longer blonde. His hair appears to have turned gray since Election Day pic.twitter.com/Nkn8KLXPhZ — Frida Ghitis (@FridaGhitis) November 13, 2020

Hay quienes comparan para asegurarse.

Trump’s hair is white/grey instead of his signature piss-yellow pic.twitter.com/UwtvwdGR1U — 𝕝𝕛𝕨𝕣 • Lewis 😷 (@ljwr_) November 13, 2020

Mientras otros suponen que el cambio se debe al éxito de Joe Biden con su cabello blanco.

Either Trump's hair colourist has jumped ship, or he's trying to gradually morph into Joe Biden and hope we don't notice. pic.twitter.com/Lcj64njivx — Parody Boris Johnson (@BorisJohnson_MP) November 13, 2020

Y otros lo atribuyen a la ausencia del barbero.

We need to talk about how Trump’s hair colourist bailed out on him pic.twitter.com/t0JzldlTGq — Jesse Hawken (@jessehawken) November 13, 2020

Trump’s hair has literally gone grey in a week 😱 pic.twitter.com/oQo3UY6tIu — Watky (@johnwatkinson) November 13, 2020

Y este usuario de Twitter halló otra explicación:

Rare footage of Trumps hair leaving the White House pic.twitter.com/jWzN7rsybj — Cabinteely Life (@CabinteelyLife) November 8, 2020

El color del cabello de Trump ha sido una característica mantenida siempre por el presidente desde que saltó a la fama como desarrollador inmobiliario en Nueva York hace décadas.