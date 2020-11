El gran papel que Will Smith se arrepiente de no haber aceptado

Will Smith es uno de los actores más queridos y populares de Hollywood, a lo largo de su carrera ha protagonizado desde divertidos papeles juveniles hasta serios personajes que le sacaron las lágrimas a muchos, sin embargo, como le ha pasado a varias grandes estrellas, ha rechazado papeles que le pudieron traer mucho éxito. Uno de ellos fue protagonizar la saga Matrix.

La primera opción de las hermanas Wachowski para que interpretara el papel de “Neo” era el actor Will Smith, pero rechazó la propuesta ¿La razón? La idea no le pareció muy atractiva y decidió pasar.

En una entrevista que le hicieron para un canal de Youtube, Smith reveló que las hermanas le trataron de explicar el concepto de la toma en 360 grados, sin embargo él lo encontró muy confuso y no veía cómo podría funcionar. Esta se convertiría en una icónica escena no solo de la saga, sino del cine en general.

Smith dejó pasar el papel y grabó Wild Wild West, luego el rol fue a dar a manos de Keanu Reeves y el resto es historia. No fue sino hasta 20 años despúes que en una alfombra roja habló sobre este episodio de su vida. Le preguntaron qué consejo le daría a su “yo más joven” a lo que respondió: “Idiota ¿Por qué no hiciste The Matrix?”

I just asked Will Smith what piece of professional advice he wishes he could give a younger him — his answer:

“Go back to ‘WILD WILD WEST’ and I would say ‘Asshole, why didn’t you do THE MATRIX’?” pic.twitter.com/PkE1R9ljUY

— Jake Hamilton (@JakesTakes) October 7, 2019