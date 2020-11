El nuevo reto de Wayne Rooney: el “Bad Boy” jugará en el Derby County… y también será el entrenador

El Derby County de la segunda división inglesa despidió al entrenador Philipp Cocu por los malos resultados del equipo, colista, con un solo partido ganado esta temporada.

Su sustituto es ni más ni menos que Wayne Rooney, que ejercerá de jugador y entrenador provisional, junto con tres asistentes, hasta que el Derby County contrate a un nuevo técnico.

Rooney is expected to lead training and team selection, with support from coaches Liam Rosenior, Shay Given and Justin Walker.

— Sky Sports (@SkySports) November 14, 2020