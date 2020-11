Illinois considera imponer una cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID-19

CHICAGO – Illinois reportó este sábado 11,028 casos nuevos de COVID-19 y 116 muertos, y quedó al borde de una nueva cuarentena estricta, dijo el gobernador estatal JB Pritzker.

Desde el comienzo de la cuarentena, este estado del Medio Oeste totaliza 562,985 casos, con un total de 10,670 muertos y una tasa de positividad del 14.7 %, ubicándose entre los puntos de mayor incidencia de la enfermedad en el país.

También se informó que hasta el viernes por la noche había 1,018 pacientes en cuidados intensivos y 499 con ventiladores, lo que está provocando “fatiga” hospitalaria.

“Nuestro personal sanitario está cansado. Esta fatiga es real y a medida que recorremos los hospitales vemos que nuestra gente está luchando”, declaró la directora de salud pública estatal, Ngozi Ezike.

Ezike informó que en estos momentos Illinois tiene la mayor cantidad de hospitalizaciones relacionadas con la pandemia en todo el país, y que en los suburbios del condado de Cook, donde se asienta Chicago, la disponibilidad de camas es crítica y se ha encendido la “luz roja”.

El gobernador Pritzker dijo que si las cosas no mejoran en todo el estado, la única opción posible sería una nueva cuarentena obligatoria. “El estado se encuentra en el nivel de crisis grave”, advirtió.

