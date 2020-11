Los Ángeles reporta el mayor número de nuevos casos de coronavirus desde julio

El Departamento de Salud Pública (Salud Pública) del condado de Los Ángeles ha confirmado 20 nuevas muertes y 3,780 nuevos casos de COVID-19 el sábado.

Esta cifra marca la mayor cantidad de casos positivos en un día, no asociado con una acumulación de casos, desde mediados de julio.

El elevado número de casos en la actualidad refleja un aumento de las pruebas en todo el condado; ayer se procesaron más de 56,000 pruebas y la tasa de positividad sigue siendo alta, casi el 6%, dice el comunicado emitido el sábado 14 de noviembre.

Public Health Reports the Highest Number of New Cases Since the Summer Surge in July: Confirms 20 New Deaths and 3,780 New Positive Cases of #COVID19. View https://t.co/bwiK9LMPJG for More Information. pic.twitter.com/3p3RlI2rfC

— LA Public Health (@lapublichealth) November 14, 2020