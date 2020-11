Chicago emite “aviso de permanecer en casa” porque está en un punto crítico por el coronavirus

Debido a que los casos de Covid-19 continúan aumentando en la ciudad, Chicago ha emitido un aviso de permanencia en el hogar, alentando a los residentes a quedarse en casa y solo irse a la escuela, el trabajo u otras necesidades esenciales, según un comunicado de prensa emitido el jueves. Eso incluye salidas para obtener atención médica, comprar y recoger alimentos y medicinas.

EFFECTIVE MONDAY: I'm issuing a Stay-at-Home Advisory asking all Chicagoans to only leave their homes for essential needs, including work and school. More info ➡️ https://t.co/zDpEmEUk6c. #ProtectChicago pic.twitter.com/DAjuqfuRPP

— Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) November 12, 2020