Tragedia en Texas: Niña hispana fue atropellada mortalmente por el autobús escolar que esperaba

TEXAS – Una familia hispana de Conroe se encuentra de luto luego de que una niña de seis años fue atropellada por un autobús escolar este martes, en lo que aparentemente fue un trágico accidente.

La Policía de Conroe dijo que la niña, identificada como Francisca Sofía Isabella, corrió enfrente de un autobús. Conroe se encuentra a unas 30 millas al norte de Houston.

Familiares de la pequeña dijeron que el padre y la víctima se dirigían de regreso a casa luego de que pensaron que el autobús ya había pasado.

#UPDATE Family members identify 6-year-old Conroe girl who died after being run over by school bus: https://t.co/b5dha4sFt6 #kprc2 #hounews pic.twitter.com/OyULxM4T2m

— KPRC 2 Houston (@KPRC2) November 17, 2020