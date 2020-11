¿Matthew McConaughey buscará la oficina del gobernador de Texas?

TEXAS – El reconocido actor texano Matthew McConaughey dijo que no descarta la posibilidad de postularse para ser el gobernador del estado de La Estrella Solitaria, pero que todo “dependería de la gente”.

Miren, para mí la política parece ser ahora un negocio roto”, dijo McConaughey en el podcast del programa “The Hugh Hewitt Show”.

“Cuando la política redefine su propósito, yo podría estar mucho más interesado”, agregó.

El actor mencionó en la entrevista a otros actores y animadores que han realizado la transición de Hollywood a la política, incluyendo Arnold Schwarzenegger, Clint Eastwood, Jesse Ventura y el presidente Donald Trump.

“Saben, todavia cuestiono cuando puede hacer uno realmente en la política, y no estoy seguro si la política es mi avenida”, explicó.

Durante la entrevista, que estuvo enfocada alrededor del nuevo libro de McConaughey, “Greenlight”, el artista habló sobre la división actual en el ambiente político de América.

From where it started to a NY Times #1 Bestseller – Delayed gratification at its best. A big thank you from me to you for this incredible reception of Greenlights. #greenlightsbook pic.twitter.com/2TfJS01poq

— Matthew McConaughey (@McConaughey) October 29, 2020