Hombre dentro de su auto estacionado en el PCH muere al ser chocado por otro vehículo

Un fatal accidente obligó a cerrar el Pacific Coast Highway (PCH) cerca de Malibu, California, la mañana del sábado.

Cerca de las 3:30 am, un auto que conducía con dirección sur del camino costero se estrelló contra dos vehículos que estaban estacionados a la altura del 17800 del PCH en Pacific Palisades. Desgraciadamente, dentro de uno de esos autos se encontraba una persona, que fue pronunciada muerta en la escena, reportó la estación KTLA.

A crash that shut down the PCH in Pacific Palisades early this morning killed a man who was sitting inside a parked vehicle, officials saidhttps://t.co/Er81jFhUZ7

