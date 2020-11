Las celebridades con las que supuestamente Amber Heard fue infiel a Johnny Depp

Amber Heard y Johnny Depp terminaron su historia de amor entre los juzgados y polémicas que les costaron trabajos. Por un lado se dijo que él había tenía episodios violentos, por otro que ella lo había engañado no con una, sino con varias caras conocidas en el medio.

Tan solo el mes pasado Johnny acusó a Amber de haberle sido infiel con Cara Delevigne en su propia casa, posteriormente salió a la luz que también habían involucrado a Elon Musk con quien habrían tenido un trío sexual cuando ya estaban por divorciarse, algo que Musk negó.

Unas declaraciones similares le siguieron a esta, pues según Heard él la acusaba de engañarlo con todos los actores con los que trabajaba, además de que espiaba su teléfono celular para saber con quién estaba hablando.

Según reportó el medio Daily Mail en la lista de los actores con lo que supuestamente ella le había sido infiel se encontraban: Leonardo Dicaprio, Channing Tatum, James Franco, Elon Musk, Jim Sturgess, Eddie Redmayne, Kevin Costner, Liam Hemsworth, Billy-Rob Thornton, Kelli Garner y Cara Delevingne.

Amber Heard cheating on Johnny Depp with Elon Musk. She started cheating on him a month after they married and after she cut his finger off and burnt his face with a cigarette. She also cheated on Johnny with James Francohttps://t.co/SdpNV58ANi pic.twitter.com/zQZF2gzfck

— Support Johnny Depp (@MyGrindelwald) March 26, 2020