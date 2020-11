La increíble reacción de Cardi B al escuchar cantar Rosalía

Cardi B siempre se ha caracterizado por su abierta forma de ser, y es que a la rapera no le da pena expresar su sincera opinión sobre diferentes temas, ya sea lo que se dice de ella o de algunas otras celebridades del medio. Así sucedió cuando reaccionó al canto de Rosalía.

Ocurrió el pasado 19 de mayo, la cantante española fue invitada por la revista ELLE a una divertida dinámica en donde tenía que cantar de acuerdo a la palabra que recibiera. En un momento la cantante recordó un verso en español que Cardi B cantó en “La Bebe” y ella dio su propia interpretación de este.

The way she sang this La made me horny …..excuse me I have to go the bathroom now https://t.co/ubNK4O0A5M

— iamcardib (@iamcardib) May 19, 2020