Gobernadora de Nuevo México firma millonario paquete de ayuda económica por el coronavirus

TUCSON, Arizona – La gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, firmó este miércoles un paquete de $330 millones de dólares de ayudas económicas para familias y negocios que han sido golpeados por la pandemia de la covid-19.

Esta nueva legislación, aprobada anoche por la Legislatura estatal durante una sesión virtual, otorgará subsidios a pequeños negocios y pagos suplementarios a personas que reciben beneficios de desempleo, así como ayudas de emergencia para comprar comida y pagar la renta, entre otras cosas.

“Yo sé que este paquete de ayuda significa mucho para los residentes de Nuevo México, especialmente con la temporada festiva en puertas”, dijo la gobernadora latina en un comunicado de prensa.

🖋️ SIGNED! $330 million in critical economic relief and support is headed out to New Mexicans across the state.

In this time of crisis, I'm proud that the state worked together to get assistance to New Mexicans amid inaction from federal leadership. pic.twitter.com/Fao1DXD806

— Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) November 25, 2020