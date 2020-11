Diego, el defensor de las causas: solo Maradona se puso del lado de Luis Suárez tras su famosa mordida

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Defensor de causas perdidas y sobre todo, un vicioso de encarar cuanto pudo a la todopoderosa FIFA, Diego Armando Maradona hizo suya la afrenta de todo Uruguay cuando Luis Suárez fue sancionado durante el Mundial de Brasil 2014 y apartado del fútbol durante cuatro meses.

Era la noche del 26 de junio de 2014. Ese día, el delantero de la Celeste recibió una durísima sanción por parte del organismo regulador tras una no menos dura acción en el terreno de juego: fue suspendido por nueve partidos con la Celeste e inhabilitado por cuatro meses tras morder en un hombro al italiano Giorgio Chiellini.

Además de todo, Luis Suárez era reincidente.

Se cumple otro año de la famosa mordida de Luis Suárez…. ¿Te acuerdas de ese día? ¿En dónde viste el partido? 🧐 pic.twitter.com/ye9cKheeps — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 25, 2020

“Pero ¿quién se creen que son ustedes? ¿Por qué no lo mandan a Guantánamo ustedes? ¿A quién mató?”, espetó Maradona en su programa de televisión que emitía a diario la cadena venezolana Telesur desde Río de Janeiro durante aquella Copa del Mundo.

El astro argentino se lamentaba en aquel momento de que una sanción así podía “cortar la carrera a un muchacho que se la está ganando” y argumentaba que si cometía una equivocación en el campo había que sancionarlo, “pero que no exageren y no se hagan los moralistas”, en alusión a los jerarcas de la FIFA.

En aquellos momentos, el campeón del mundo con Argentina en 1986 lucía una camiseta que decía “Luisito estamos con vos”.

Sos un grande Diego! "Luisito estamos con vos" pic.twitter.com/8e9uUV7FKL — Valen Etchegoyen (@Valen_CASFA) June 28, 2014

Suárez, hoy delantero del Atlético de Madrid, recordaba anoche, horas después del fallecimiento de Maradona, la estampa y dedicaba al legendario jugador un cariñoso “Detalles como estos que jamás olvidaré son los que te hacen más GRANDE” en su cuenta de Instagram.

Regresando a 2014, a aquella avanzada hora de la noche en que Diego Armando acusaba a la FIFA de tratar a Suárez “como a un terrorista”.

Era el entonces presidente de Uruguay, José Mujica (2010-2015), quien quería dar “energías para atravesar la tormenta” al internacional.

Maradona y Mujica conversaron en directo en aquel programa, en el que el entonces mandatario calificó de “agresión a los pibes del pueblerío” la sanción recibida por Suárez.

(ÀUDIO🎧) L’elogi de Luis Suárez a Maradona des de RAC1 ➡️L’exdavanter blaugrana s’ha desfet en lloances cap al Pelusa en unes declaracions al #TuDiràs @EsportsRAC1https://t.co/lTbWz9OTbF — RAC1 (@rac1) November 26, 2020

“A este ‘botija’ no le perdonan que no fue a la universidad, no se ha formado; se ha formado en el campito y lleva naturalmente la rebeldía y los dolores de los que vienen de abajo. No entienden nada. No perdonan”, dijo el ya expresidente.