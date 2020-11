Más de 16,000 hogares de California están sin servicio eléctrico y miles más podrían enfrentar lo mismo

Información revelada este viernes aseguró que más de 16,000 hogares de del sur California que reciben servicio a través de la compañía Southern California Edison (SoCal Edison) están sin electricidad y que miles más podrían enfrentar lo mismo debido a las actuales y extremas condiciones del clima.

En el sur de California actualmente hay una alerta de incendios por la presencia del fenómeno de los Vientos de Santa Ana, lo que ha ocasionado que SoCal Edison corte el suministro eléctrico en algunas áreas donde los vientos superan las 60 millas por hora para evitar posibles incendios.

