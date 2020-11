Carmen Salinas revela detalles del suicidio de Hixem, hermano mayor de Eleazar Gómez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carmen Salinas habló del caso de Eleazar Gómez, de quien dijo estar sorprendida por las fuertes acusaciones que enfrenta, mismas que le ocasionaron ir a prisión acusado de violencia familiar equiparada en contra de su exnovia, Stephanie Valenzuela.

Fue durante una entrevista para ‘Venga la Alegría’, en donde la actriz mexicana compartió que hace varios años se encontró en el Panteón Español con doña Melisa Sánchez, madre del actor, quien al igual que ella fue a visitar la tumba de su hijo.

“Me impactó mucho porque no no sabía que también tenía un hijo como yo que ya había fallecido, se llamaba Hixem Gómez Sánchez, de 18 años, y ella sola me dijo ‘mi hijo se suicidó porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suicidó con la cadena de la bicicleta’“, recordó Salinas.

En cuanto al caso, pidió a los jóvenes, en especial a las mujeres, tomar conciencia de la pareja con quien comparten su vida, ya que nunca debe haber motivos para llegar a la violencia, tal como le sucedió al actor a quien conoce debido a que compartió la pantalla cuando era un niño.

“Eleazarcito trabajó chiquito conmigo en una telenovela con Salvador Mejía, pues quién sabe cómo estuvo este problema, la cosa es que deben pensar muy bien los hombres antes de levantarle la mano a una mujer, después cuando vi la nota de este muchachito Eleazar dije yo, empecé a reflexionar y dije ‘¿le quedaría algún trauma a este muchachito por lo que hizo su hermanito?’“, añadió durante la misma entrevista.

Poco antes de finalizar, Carmelita Salinas, como es llamada cariñosamente, confesó que le duele ver por lo que está pasando doña Melisa con otro de sus hijos, por lo que le hizo una petición a la cantante y actriz peruana:

“Si le llegó a tener un poco de amor, de cariño, pues ya no va a volver con él, ya no van a volver, ya no van a regresar, pues que ojalá que reflexione y lo haga por la mamá, y por el amor que se tuvieron, de perdonarlo” asegurando que este lo servirá al actor para en un futuro no volver a faltarle al respeto a una mujer.