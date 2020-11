Eduardo Yañez acepta que pensó en suicidarse durante la pandemia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Eduardo Yañez, quien se ha ganado el cariño y reconocimiento del público gracias a su participación en diversas telenovelas y películas, confesó que ha estado a punto de quitarse la vida en varias ocasiones.

Fue durante una entrevista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde el protagonista de “Amores Verdaderos’ compartió que uno de los motivos que lo llevó a tomar la decisión de quitarse la vida durante el confinamiento causado por la pandemia de COVID-19, fueron los bajos niveles de cortisona, hormona que eliminó por completo de su organismo y le ocasionó otros problemas:

“Cuando me dijeron: ‘Tienes cortisona por eso estás hinchado’, entonces la dejé, porque yo no sabía qué era lo que me estaba pasando y al dejarla pues dejé a mi cuerpo cero de cortisona y el cuerpo la necesita, pues caí en depresión, esa cuarentena fue muy especial“, recordó entre risas.

Asimismo, detalló que no es la primera vez que padece una depresión de este tipo: “Ya en otras ocasiones me ha sucedido, a veces quieres que pare, no es una depresión de tristeza, no es así la gente tiene que comprender que es una depresión hormonal, neurológica“, añadió frente a las cámaras del programa ‘Hoy’.

Sin embargo, Yañez dijo no estar preparado para morir, ya que aún tiene muchos sueños por cumplir a nivel profesional, los cuales le han ayudado a superar las crisis.

“Mi madre ya no está, no tengo familia quien me venga a llorar, la verdad, así que es lo que menos me importa, pero mi trabajo mi carrera es mi ilusión, mi pasión. Yo tengo muchos sueños todavía y no puedo ser cobarde y quitarme la vida, entonces prefiero pelear, aunque duela que acabar con eso“, finalizó.