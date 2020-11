California admite en un día a más de 500 hospitalizados por coronavirus

Más de 500 personas contagiadas de COVID-19 fueron ingresadas a hospitales en California en el último día, según reportaron el domingo las autoridades de salud, que se enfrentan a un repunte de casos positivos que obliga a los condados a endurecer las restricciones para tratar de contener la pandemia.

El Departamento de Salud de California informó el domingo que 8,198 californianos están hospitalizados por causas relacionadas con el coronavirus, 514 pacientes más que el día anterior, lo que representa un incremento del 6,3% en 24 horas.

Del total de personas hospitalizadas, 1.990 se encuentran en cuidados intensivos (UCI), una aumento de 60 pacientes que están graves con respecto al día anterior.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de California, Mark Ghaly, ya había advertido sobre la escalada que registraba un aumento del 81% en las hospitalizaciones de pacientes contagiados con coronavirus en las últimas dos semanas. Mientras los pacientes en UCI aumentaron un 57%.

A esto se suma el alto número de nuevos contagios, el pasado domingo se registraron 15,614 nuevos casos positivos de coronavirus en California para un acumulado de 1.198.934 de personas contagiadas desde que comenzó la pandemia en marzo pasado, y 19.121 muertes relacionadas con el virus.

#COVID19 is increasing at alarming rates in #California + we all need to do our part to #StoptheSurge. To keep yourself + your loved ones safe, it's vital that we take precautions to celebrate the holidays more safely. California flattened the curve once and we can do it again. pic.twitter.com/71koe4zg9e

— CA Public Health (@CAPublicHealth) November 29, 2020