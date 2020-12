Gavin Newsom asegura que California podría entrar en confinamiento por varias semanas muy pronto

El gobernador de California Gavin Newsom informó este jueves acerca de nuevas medidas que llevarán a los residentes del estado directamente al confinamiento en gran parte del territorio debido al gran incremento de casos de coronavirus.

Tras confirmar 18,591 nuevos casos en las últimas 24 horas y un dramático incremento en el número de muertes, el mandatario regional informó que el estado se prepara para ir próximamente a un confinamiento temporal más severo en los próximos días si se cumplen ciertos pronósticos.

Newsom aseguró que los números del miércoles son los peores de toda la pandemia y que su administración está forzada a tomar medidas más severas. Haciendo una comparación de la mortalidad causada por la enfermedad, el gobernador dio como referencia los datos del pasado 2 de noviembre cuando se reportaron 14 muertes, poniéndolo al lado de las 113 muertes reportadas el pasado 2 de diciembre.

El gobernador también informó que las admisiones en terapia intensiva han aumentado 67% en los últimos 14 días, albergando a 2.066 pacientes y que este detonará las nuevas órdenes de confinamiento.

Newsom dijo que de forma inmediata le pide a los californianos no reunirse con personas fuera del hogar y usar máscara en todo momento.

Our ICUs are climbing quickly toward their capacity. Our death rate is rising.

To slow the surge of #COVID19 and save lives, CA is introducing a Regional Stay-At-Home Order.

Regions where ICU capacity⁰fall below 15% will be placed into this Stay-at-Home Order ⁰for 3 weeks.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 3, 2020