El pasado jueves fue el día con más casos nuevos de coronavirus registrados en un día en Los Ángeles

El pasado jueves fue el día más critico para el condado de Los Ángeles en torno a la pandemia del coronavirus y sigue rompiendo récords ya que se registró el mayor número de casos confirmados en un día alcanzando casi los 8,000 nuevos contagios.

De acuerdo con información del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, el condado confirmó el jueves un total 7,854 nuevos casos en solo 24 horas, para un total acumulado de 421,881 contagios y 7,782 muertes.

Las autoridades de salud informaron que actualmente hay 2,572 pacientes hospitalizados por la enfermedad de los cuales al menos 640 están en terapia intensiva.

#COVID19 New Cases and Hospitalizations Continue to Break Records – L.A. County Public Health advises everyone to stay home as much as possible. View https://t.co/GV10sunO5j for more pic.twitter.com/lER5PRYl81

— LA Public Health (@lapublichealth) December 4, 2020