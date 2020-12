California recibirá más de 300,000 vacunas del coronavirus este mes y así las distribuirá

Durante una rueda de prensa emitida al mediodía de este jueves, el gobernador de California informó que el estado estará recibiendo más de 300,000 dosis de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer a mediados del mes de diciembre.

Con la frase “La ayuda está en camino”, Gavin Newsom informó cómo será el sistema de distribución de la vacuna en el estado y quienes son los que la recibirán primero.

“Hay luz al final de este túnel, ésta es la tercera ola del coronavirus pero ahora la vacuna no solo se está desarrollando, sino que se está distribuyendo”, aseguró Newsom al afirmar que el estado recibirá 327,000 dosis entre el 12 y el 15 de diciembre.

VACCINE UPDATE: CA will be receiving 327k doses of the new Pfizer #COVID19 vaccine in mid December.

The Drafting Guidelines Workgroup & Community Advisory Committee have now finalized recommendations for who will receive these initial doses.

We have prioritized into 3 tiers:

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 3, 2020