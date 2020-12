Quedarse en casa, única opción para no caer en el hospital por COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

María Luisa Castillo Arana lleva 8 días hospitalizada a causa de COVID-19; y desde hace 15 días cayó enferma, contagiada por el virus.

“Fue como si un huracán se metiera a su cuerpo. Le pegaron todos los síntomas. Empezó como con una gripe, se le vino mucha tos, dolor de cabeza, fiebres de hasta 113 grados, temblores, vómitos, diarrea; y cuando ya no pudo respirar y empezó a jalar aire por la boca, se la llevaron al hospital”, dice Lucy Ugalde, hermana de María Luisa.

“Hace 4 días los médicos la habían desahuciado, pero gracias a Dios ya está mejorando”, dice.

María Luisa de 64 años de edad, es la hermana menor de Lucy, y es madre de dos hijos.

“Mi hermana no se cuidaba. Iba a las fiestas con los sobrinos. Se fue hasta Sonora (en México) en autobús; y tiene diabetes y otras condiciones médicas. Como que no creía que se podía enfermar”, dice.

Les pedimos a todos que hagan oración por mi hermana para que se recupere y sobreviva al COVID-19.

“También estamos pidiendo por sus donativos para hacer frente a los gastos médicos y apoyarla”, comenta Lucy quien a diferencia de su hermana, a la que lleva 10 años de edad, dice que ella desde hace 6 meses no sale de su casa, salvo al patio. “Todo me lo traen a mi casa. No quiero enfermarme. No me gusta sufrir”.

Lucy animó a la comunidad a hacer donativos para su hermana María Luisa en la cuenta del sitio GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/support-for-maria-luisa-castillo?utm_campaign=p_lico+share-sheet&utm_medium=chat&utm_source=whatsapp-visit

El gobernador Gavin Newsom anunció el 3 de diciembre, una nueva orden por regiones que obliga a quedarse en casa para evitar la saturación de los hospitales.

“En resumidas cuentas, si no actuamos ahora, nuestro sistema hospitalario se saturará”, dijo Newsom durante la conferencia de prensa en la que anunció la nueva orden “Quédate en Casa”.

La doctora Grace Chang, especialista en oncología y hematología de la Clínica de Salud St. John de Santa Mónica, quien le toca atender a los pacientes con COVID que presentan sangrados y otros problemas en la sangre, dice que entiende que quedarse en la casa, tiene un costo emocional, pero dado el resurgimiento de casos y hospitalizaciones, comenta que es lo mejor para no agotar los recursos de los hospitales.

“Si los hospitales se llenan con los pacientes de COVID-19, habrá menos posibilidades para atender a quienes lleguen con un ataque cardíaco; o con otras condiciones críticas, y no queremos rechazar a nadie”, dice.

Comenta que en el caso de la Clínica de Salud St. John donde ella presta sus servicios, el tipo de pacientes que tienen es de un nivel socioeconómico más alto, con menos propensión a contraer la pandemia.

“A diferencia de los trabajadores esenciales, ellos pueden trabajar desde su casa, los niños permanecen en el hogar, tienen espacios más amplios, les envían la comida, no tienen que salir a comprar sus alimentos; y en general, pueden mantenerse aislados por largo tiempo”.

Dice que conoce gente que no ha salido de su casa desde que comenzó la pandemia para evitar contagiarse.

“También entre mayor educación tiene una persona, hay menos riesgo de que adquieran el virus porque conocen más sobre cómo protegerse, mientras que las personas con menor educación, se ponen en mayor riesgo porque no cuentan con la información”.

La doctora Chang estuvo de acuerdo con la nueva orden “Quédate en Casa” emitida por el gobernador Newsom. “Estoy definitivamente a favor porque no hay otra manera. Él no quiere cerrar la economía, pero no hay otro recurso ante el aumento de los ingresos a los hospitales por coronavirus. El gobernador tiene que proteger a la primera línea de defensa que son los médicos y enfermeras”.

También recomienda a todos ponerse la vacuna contra la influenza. “Porque si caen en un hospital a causa de la influenza, se van a exponer a COVID-19”.

En su vida diaria, fuera del hospital, dice que ella usa su mascarilla; en algunas ocasiones, una careta, se lava las manos con frecuencia y lleva consigo el gel desinfectante.

Ante la proximidad de contar con una vacuna contra COVID-19, pide a los angelinos que se vacunen cuando esté disponible. “Va a ser gratuita y es la única manera de erradicar esta pandemia de una vez por todas”.

Explica que la investigación de la vacuna se aceleró porque era de alta prioridad, y se aportaron todos los recursos disponibles para tenerla lista en menos de un año.

“Sin ninguna duda, tenemos que aplicárnosla. Les pido no hacer caso a los rumores de las redes sociales que recomiendan no ponerse la vacuna. Tomen en cuenta la información y hechos médicos”.

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles reportó hasta el 4 de diciembre, 2,668 hospitalizados por COVID, 8,860 nuevos casos en un solo día; y un total de 430,583 positivos y 7,842 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo.

“A medida que los números de casos positivos y las hospitalizaciones continúan creciendo rápidamente, lo mejor es quedarse en casa y no viajar durante la temporada de fiestas”, aconseja Bárbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del condado.

“Motiva a tu familia y amigos a permanecer conectados virtualmente y posponer los encuentros en persona hasta que estemos en un mejor lugar durante la pandemia. Colectivamente, tenemos una oportunidad de disminuir la propagación y salvar vidas”.

La nueva orden del gobernador prohíbe las reuniones públicas y privadas que no sean con miembros de la casa.