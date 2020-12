San Francisco y otros condado del Área de la Bahía impondrán confinamiento desde el domingo

El coronavirus sigue trayendo restricciones a su paso por California y ahora es la ciudad de San Francisco que ha anunciado que ira a confinamiento voluntario desde el domingo y no esperará llegar al umbral anunciado por el gobernador Gavin Newsom.

El mandatario creó el jueves un sistema dividido en cinco regiones estatales que deben ir a confinamiento inmediato si la disponibilidad de camas en la unidad de terapia intensiva cae por debajo el 15%, pero San Francisco a seguido los pasos de Los Ángeles e impondrá el confinamiento antes de llegar a ese número.

“Al ritmo que vamos, estamos en camino a quedarnos sin cama para atender a pacientes un día después de navidad. Debemos revertir esta tendencia”, escribió la alcaldesa de San Francisco, London Breed en un mensaje en Twitter confirmando la medida.

San Francisco, along with other Bay Area counties, is opting in to the Governor's regional Stay at Home Order effective Sunday at 10pm.

We're on pace to run out of hospital beds to care for patients the day after Christmas. We must turn this around now. https://t.co/F0qwFnCb9e

— London Breed (@LondonBreed) December 4, 2020